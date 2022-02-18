Более 400 россиян, перечислявших деньги ФБК, готовы выступить свидетелями защиты по делу Навального
Более 400 россиян, которые перечисляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией), готовы выступить свидетелями защиты по делу о мошенничестве
Более 400 россиян, которые перечисляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией), готовы выступить свидетелями защиты по делу о мошенничестве против Алексея Навального.
Соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что «раз они так себя ведут и раз они четырех свидетелей притащили, которые якобы были обмануты», то защита готова предоставить суду сотни свидетелей, что никакого мошенничества не было.
«Так вот за первый день откликнулось, написало нам более 400 человек», - отметил Волков.
Напомним, что следствие обвиняет Алексея Навального в хищении пожертвований, которые российские граждане перечисляли на антикоррупционные расследования. Потерпевшими по делу проходят четыре человека. Это бывший сантехник ГБУ «Жилищник», пожертвовавший ФБК миллион рублей, пенсионер, перечисливший более 50 тысяч рублей, и еще два человека, на которых следствие могло надавить.