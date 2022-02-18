Полиция обвинила активистов в нарушении антиковидных мер из-за фотографий без защитных масок
В Екатеринбурге полиция изучает социальные сети оппозиционно настроенных жителей города и составляет в их отношении протоколы о нарушении антиковидных требований из-за фотографий без защитных масок общественных местах
В Екатеринбурге полиция изучает социальные сети оппозиционно настроенных жителей города и составляет в их отношении протоколы о нарушении антиковидных требований из-за фотографий без защитных масок общественных местах.
Медиа-проект «Вот Так» сообщат, что полицейские возбудили административные дела в отношении четверых активистов только на том основании, что они опубликовали в своих соцсетях фотографии, на которых они позируют без масок.
Например, правозащитника Сергея Зыкова доставили в отдел полиции после пикета по подозрению в краже его собственного велосипеда. Вместе с товарищами он сфотографировался в вестибюле отдела и опубликовал несколько снимков в Facebook. После этого полицейские составили против тех, кто был на фотографии, протоколы за нарушение масочного режима в общественном месте.
Отметим, что один из оштрафованных Данил Гиндуллин один раз снял маску на несколько секунд для фотографии, и на него был составлен новый протокол за нарушение масочного режима.