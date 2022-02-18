18 февраля 2022, 10:56
Власти Амурской области отменили систему QR-кодов для посещения общественных мест
На сайте регионального правительства сообщается, что сейчас в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, а у большинства людей болезнь протекает в легкой форме
Фото: ampravda.ru
В Амурской области с 21 февраля отменятся система QR-кодов для посещения общественных мест.
На сайте регионального правительства сообщается, что сейчас в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, а у большинства людей болезнь протекает в легкой форме.
«По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять», — заявил губернатор области Василий Орлов.
Одновременно с этим чиновник добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти могут вернуть цифровые пропуска.