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Общество
Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
18 февраля 2022, 10:56

Власти Амурской области отменили систему QR-кодов для посещения общественных мест

На сайте регионального правительства сообщается, что сейчас в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, а у большинства людей болезнь протекает в легкой форме

Власти Амурской области отменили систему QR-кодов для посещения общественных мест
Фото: ampravda.ru

В Амурской области с 21 февраля отменятся система QR-кодов для посещения общественных мест.

На сайте регионального правительства сообщается, что сейчас в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, а у большинства людей болезнь протекает в легкой форме.

«По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять», — заявил губернатор области Василий Орлов.

Одновременно с этим чиновник добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти могут вернуть цифровые пропуска.

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