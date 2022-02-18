18 февраля 2022, 10:46
Власти ЛНР и ДНР сообщили о массированном обстреле своей территории
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской армией
Фото: ghall.com.ua
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской армией. В самом Луганске сейчас нет электричества, имеются проблемы с мобильной связью и интернетом.
Telegram-канале Марочко Live сообщает, что народная милиция ЛНР и вооруженные формирования Украины открыли огонь по Николаевке минами калибра 120 миллиметров. В результате обстрелов повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Без света остались 500 человек.
По предварительным данным, среди мирного населения жертв нет, но пострадало множество домов.