МОК обсудит минимальный возраст спортсменов из-за ситуации с Камилой Валиевой
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен поднять вопрос об участии в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях несовершеннолетних спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен поднять вопрос об участии в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях несовершеннолетних спортсменов.
Эту проблему организация планирует изучить из-за ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Напомним, что в ее допинг-пробе за декабрь обнаружили запрещенное вещество, но спортивный суд не стал ее отстранять от Олимпиады, так как фигуристке всего 15 лет и она является «защищенным лицом».
Глава МОК Томас Бах заявил, что необходимо пересмотреть правила WADA (всемирное антидопинговое агентство) и обсудить минимальный возраст спортсменов-участников крупных международных соревнований, сообщает РИА Новости.
«Правила антидопинга должны обеспечивать честность соревнований. И в честных соревнованиях для всех должны быть равные правила. Надо думать, как этого достичь с учетом особых условий, когда спортсменам меньше лет», — заявил Томас Бах.