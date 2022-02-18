18 февраля 2022, 07:46
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
Пилот пассажирского самолета написал в небе слово «расслабьтесь» («Relax») траекторией полета, когда находился вблизи границы с Украиной
Фото: FlightRadar24.com
Пилот пассажирского самолета написал в небе слово «расслабьтесь» («Relax») траекторией полета, когда находился вблизи границы с Украиной.
Необычный полет самолета зафиксировал проект FlighRadar24, который отслеживает все рейсы.
«Теперь мы расслабились», — написал представитель проекта.
Протяженность слова «Relax» составила 128 километров. Это слово было написано в небе в 40 километрах от границы с Украиной, сообщает Znak.com.
По уточненным данным, рейс совершил самолет Airbus A321 авиакомпании Air Moldova, вылетевший из аэропорта Кишинева и совершивший там же посадку.