18 февраля 2022, 07:39
В России спрос на антидепрессанты вырос в два раза из-за постковидного синдрома
В России спрос на антидепрессанты среди граждан вырос за последний месяц на 43%. Эксперты связывают эту тенденцию с постковидным синдромом и тревожностью из-за пандемии коронавируса
Фото: fb.ru
В России спрос на антидепрессанты среди граждан вырос за последний месяц на 43%. Эксперты связывают эту тенденцию с постковидным синдромом и тревожностью из-за пандемии коронавируса.
По данным аналитической компании DSM Group, в период с 10 января по 6 февраля россияне купили 895 тысяч упаковок антидепрессантов и 698 тысяч упаковок нейролептиков. Спрос на последние увеличился на 35%.
Для сравнения, за аналогичный период 2021 года было продано 626 тысяч и 516 тысяч упаковок антидепрессантов и нейролептиков соответственно.
Психиатр Юрий Вяльба сообщил «Известиям», что спрос на антидепрессанты связан с постковидным синдромом и удаленной работой из-за коронавируса. Россияне после болезни часто сталкиваются с нарушением сна и тревожным состоянием.