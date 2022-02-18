Польша заявила о планах построить забор на границе с Калининградской областью
Польша анонсировала план по строительству стены на границе с Россией. Соответствующее заявление сделал замминистра национальной обороны страны Войцех Скуркевич
Польша анонсировала план по строительству стены на границе с Россией (на границе с Калининградской областью). Соответствующее заявление сделал замминистра национальной обороны страны Войцех Скуркевич.
Позже силовик уточнил, что Польша пока не строит стену на границе с Россией, а только лишь объявила об этом. Одновременно с этим г-н Скуркевич заявил, что планы по строительству стены входят в концепцию развития Пограничной службы Польши, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отметим, что протяженность сухопутного участка границы России и Польши составляет 203,3 километра.
В январе 2022 года Польша на фоне миграционного кризиса начала строить забор на границе с Беларусью. Длина забора составит 186 километров, а высота — более пяти метров.