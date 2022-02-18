18 февраля 2022, 01:38
Врио главы УФСИН по Саратовской области повысили в звании. Gulagu.net связывал его с пытками заключенных
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора внутренней службы врио начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину
Фото: Комсомольская правда
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора внутренней службы врио начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину. Повышение состоялось на фоне скандала c пытками заключенных в учреждениях УФСИН по этому региону.
Антон Ефаркин возглавил саратовское управление ФСИН в октябре 2021 года. Прежний руководитель ведомства ушел в отставку после публикации правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписей пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице(ОТБ-1) из секретного архива ФСИН и ФСБ. Публикация видео с чудовищными кадрами вызвала широкий общественный резонанс.
Gulagu.net связывал Антона Ефаркина с пытками в красноярском СИЗО-1 и КТБ-1 (туберкулезной больнице), отмечает «Новая газета».