18 февраля 2022, 01:04
Власти Австрии и Латвии разрешат въезд российских туристов по ПЦР-тесту
Власти Австрии планируют разрешить въезд российским туристам в страну. Для этого им необходимо будет при въезде предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
Фото: mirtesen.ru
Власти Австрии планируют разрешить въезд российским туристам в страну. Для этого им необходимо будет при въезде предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
В Минтуризма Австрии сообщили, что властями уже было принято принципиальное решение, согласно которому российские туристы с 22 февраля смогут въезжать в страну по предъявлению отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.
Аналогичное решение относительно российских туристов могут в ближайшее время принять в Латвии, сообщает ТАСС.