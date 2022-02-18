Депутаты Госдумы решили взять под контроль бизнес инфоцыган
В совещании, на котором обсуждался миллиардный бизнес инфоцыган, приняли участие не только депутаты, но также чиновники правительства, силовики и общественные деятели
Депутаты Госдумы обратили свой взор на инфоцыган и решили разработать для них стандарты оказания образовательных услуг в интернете.
Кроме того, парламентарии предлагают взять контроль над налоговыми отчислениями блогеров, продающих различные курсы и тренинги в соцсетях.
В совещании, на котором обсуждался миллиардный бизнес инфоцыган, приняли участие не только депутаты, но также чиновники правительства, силовики и общественные деятели.
Президент АО «Крибрум» и член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов отметил, что инфоцыгане в основном обещают своим подписчикам успех, легкий заработок, укрепление семьи, молодость, красоту и похудение.
При этом сначала они «создают образ депрессивности, скуки и нищеты», а потом за деньги дают банальные советы, например, «полюбить себя», научиться «быть в ресурсном состоянии», «посылать сигнал во вселенную» и «дышать маткой», сообщает Znak.com.
В исследовании «Крибрума» отмечается, что самыми популярными продуктами инфоцыганства в соцсетях стали «Марафон желаний» Елены Блиновской, «Денежный марафон» Валерии Чекалиной, «Стратегии на миллион» Оксаны Самойловой, «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова и «Я выбираю тебя» Надин Серовской.
Депутаты согласились с тем, что инфоцыган нужно взять под контроль, так как от избирателей поступает много жалоб на обман и «развод»со стороны популярных блогеров.
«Эта сфера, к сожалению, никак не контролируется государством, поэтому надо ее регулировать. Направим запросы в СКР, МВД, ФНС, чтобы деятельность таких блогеров проверили», - отметил депутат Сергей Кабышев.