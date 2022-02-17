Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева во время произвольной программы несколько раз упала и осталась без медалей
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева во время произвольной программы несколько раз упала и осталась без медалей, хотя была лидером после короткой программы.
Анна Щербакова получила 255,95 балла, а Александра Трусова - 251,73 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой с результатом 224,09 балла.
Александра Трусова после объявления окончательных результатов не смогла сдержать эмоций. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу это! Никогда больше не выйду на лёд!», - заявила спортсменка.
Трусова в произвольной программе исполнила пять четверных прыжков, что ранее не удавалось ни одной женщине, и получила самый высокий результат по баллам в своей карьере. Однако из-за падения на тройном акселе ей снизили баллы.
Позже девушка объяснила свою истерику тем, что три года не выигрывала крупные соревнования. «Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось», — заявила Трусова.