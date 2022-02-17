17 февраля 2022, 15:15
Главам государственных учреждений запретят заниматься бизнесом. Заниматься им можно только наукой
Руководителям государственных учреждений могут запретить заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной, просветительской и творческой
Фото: Российская газета
Руководителям государственных учреждений могут запретить заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной, просветительской и творческой. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Астраханской облдумы.
Региональные парламентарии предлагают дополнить закон о противодействии коррупции пунктом, который запретит главам госучреждений занимать «иные оплачиваемые должности» в органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. При этом они могут заниматься преподавательской, научной и творческой деятельностью, сообщает Znak.com.
Данный запрет позволит главам госучреждений «добросовестно» осуществлять свои полномочия по основному месту работы, а также исключит конфликт интересов.