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17 февраля 2022, 15:15

Главам государственных учреждений запретят заниматься бизнесом. Заниматься им можно только наукой

Руководителям государственных учреждений могут запретить заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной, просветительской и творческой

Главам государственных учреждений запретят заниматься бизнесом. Заниматься им можно только наукой
Фото: Российская газета

Руководителям государственных учреждений могут запретить заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной, просветительской и творческой. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Астраханской облдумы.

Региональные парламентарии предлагают дополнить закон о противодействии коррупции пунктом, который запретит главам госучреждений занимать «иные оплачиваемые должности» в органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. При этом они могут заниматься преподавательской, научной и творческой деятельностью, сообщает Znak.com. 

Данный запрет позволит главам госучреждений «добросовестно» осуществлять свои полномочия по основному месту работы, а также исключит конфликт интересов.

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