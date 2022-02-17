Костромские депутаты предложили запретить упоминание геев и лесбиянок в кино и сериалах
Депутаты Костромской облдумы направят в Госдуму и Совет Федерации письмо с требованием в рамках борьбы с пропагандой гомосексуализма запретить в России любую информацию об ЛГБТ, включая кино и сериалы
Депутаты Костромской облдумы направят в Госдуму и Совет Федерации письмо с требованием в рамках борьбы с пропагандой гомосексуализма запретить в России любую информацию об ЛГБТ, включая кино и сериалы.
Костромские парламентарии предлагают внести в реестр запрещенной информации все ресурсы, где упоминаются однополые отношения. Народные избранники считают, что запрет следует распространить не только на информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности, но также на описания и демонстрацию отношений геев, лесбиянок и трансгендеров.
Более того, региональные депутаты предлагают наказывать компании, которые озвучивают фильмы и сериалы, где среди героев есть геи, лесбиянки и трансгендеры.
Отдельно костромские депутаты предъявили претензии к сервису фильмов и сериалов Netflix, который активно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и различные сексуальные девиации, сообщает Znak.com.