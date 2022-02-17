Отца оппозиционера Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии общего режима
В конце 2021 года Юрий Жданов был осужден по этому делу на три года условно, однако гособвинение сочло приговор отцу оппозиционера слишком мягким и обжаловало его
Отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог.
В конце 2021 года Юрий Жданов был осужден по этому делу на три года условно, однако гособвинение сочло приговор отцу оппозиционера слишком мягким и обжаловало его.
По версии следствия, будучи заместителем главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов входил в состав жилищной комиссии и рекомендовал главе поселка выделить местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже выяснилось, что женщина уже получала жилищную субсидию.
Юрий Жданов давно уже не работает в администрации поселка Искателей и не проживает в Ненецком АО. Иван Жданов считает уголовное преследование своего отца местью ему за его политическую деятельность.
Новый приговор своему отцу Иван Жданов назвал «людоедским». Политик также отметил, что судебное заседание длилось всего 25 минут.