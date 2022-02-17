Власти Великобритании могут отменить программу «золотых виз» из-за россиян
Британские власти впервые решили пересмотреть условия получения визы Tier 1 Investor еще после отравления «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года
Власти Великобритании хотят отказаться от выдачи так называемых «золотых виз» (виз инвестора) в рамках борьбы с отмыванием денег.
РБК со ссылкой на Financial Times сообщает, что британские власти впервые решили пересмотреть условия получения визы Tier 1 Investor еще после отравления «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Напомним, что в отравлении Лондон подозревает российские спецслужбы.
Однако на фоне обвинений в адрес России в подготовке вооруженного вторжения на Украину Лондон и вовсе хочет отменить «золотые визы».
В британском МВД считают, что «золотые визы» могут использоваться для отмывания денег. Еще в 2020 году в парламентском комитете по разведке и безопасности заявляли, что власти создали «идеальные условия» для отмывания денег, полученных преступным путем в других странах.
Отметим, что в Великобритании имеют недвижимость многие российские бизнесмены, госслужащие и даже ведущие-пропагандисты.