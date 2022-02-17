Депутаты Госдумы предложили запретить рекламу во время фильмов в вечерний прайм-тайм
Депутаты Госдумы РФ предложили запретить рекламу во время показа телепередач и фильмов в вечерний прайм-тайм. Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «О рекламе»
Депутаты Госдумы РФ предложили запретить рекламу во время показа телепередач и фильмов в вечерний прайм-тайм. Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «О рекламе».
Авторы инициативы (депутаты от ЛДПР) считают, что нужно запретить прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом «бегущей строки» телепередачи, в том числе художественные фильмы, которые выходят в эфир с 18 до 23 часов, сообщает Znak.com.
Депутаты указали, что только 5% россиян довольны современным состоянием рекламы на телевидении. 80% граждан считают, что реклама в телевизионном эфире занимает слишком много времени.
«Реклама не просто отнимает время у человека, но и разрушает впечатление от просмотра художественного фильма или телепередачи», — отмечается в пояснительной записке.
Действующее законодательство запрещает демонстрировать рекламные ролики во время религиозных телепередач и любых других телепередач продолжительностью менее 15 минут.