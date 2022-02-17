ФАС проверит начисления за отопление в Москве, которые выросли в 4 раза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку в отношении департамента ЖКХ Москвы из-за массовых жалоб граждан на многократное увеличение платы за отопление
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку в отношении департамента ЖКХ Москвы из-за массовых жалоб граждан на многократное увеличение платы за отопление.
Расчетом стоимости отопления в жилых домах занимался Единый информационно-расчетный центр, подведомственный столичному департаменту ЖКХ, а счета москвичей выросли в 4-5 раз.
ФАС проверит квитанции за коммунальные услуги с перерасчетом в 300-500% за отопление на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства при расчете начислений.
Напомним, что первыми о проблеме с платежками за отопление рассказали жители района Коптево, которые провели народный сход и начали сбор подписей с требованием пересчитать оплату. Позже на «неадекватные» суммы за отопление пожаловались жители других районов Москвы и некоторых подмосковных городов.
Сначала представители управляющих компаний объяснили повышение счетов «слишком холодной зимой» и ранним началом отопительного сезона. Затем выяснилось, что сотрудники ПАО «МОЭК» снимали показания по общедомовым приборам учета, обнаружили перерасход и решили, что за него должны заплатить граждане.
Отметим, что власти Москвы вместо проведения перерасчета и выставления корректных счетов за отопление предложили гражданам оплатить завышенную в 4-5 раз «коммуналку» по частям.