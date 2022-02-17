17 февраля 2022, 11:22
Бурятские власти «заметили» связь алкоголизма и смертности, после чего решили ввести сухой закон
Власти Бурятии из-за перебоев с продажей алкоголя в сельской местности заметили, что люди стали меньше умирать. Теперь местные чиновники хотят навсегда ввести сухой закон в селах
Фото: cashenko.ru
Власти Бурятии из-за перебоев с продажей алкоголя в сельской местности заметили, что люди стали меньше умирать. Теперь местные чиновники хотят навсегда ввести сухой закон в селах.
В селах Утата и Далахай Закаменского района Бурятии сменились собственники сельских магазинов, а новым хозяевам понадобилось много времени на получение лицензий.
Все это время в сельских магазинах не продавали алкоголь, что пошло на пользу местным жителям. На эту закономерность обратили внимание и чиновники, которые планируют ввести сухой закон и сократить смертность, пишет «Новая Бурятия».
Согласно официальной статистике, в Утате за последний год смертность снизилась на 33,3%. В селе скончались только три человека против девяти смертей в 2022 году.