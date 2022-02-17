17 февраля 2022, 11:04
Россиянок могут обязать возвращать девичью фамилию после развода
Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил обязать россиянок возвращать свою девичью фамилию после развода с мужем
Фото: memblog.ru
Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил обязать россиянок возвращать свою девичью фамилию после развода с мужем.
В интервью изданию «Абзац» общественник заявил, что некоторым мужчинам неприятен тот факт, что его бывшая жена продолжает носить его фамилию.
«Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе», — заявил Владимир Петров.
В частности, общественник предложил обязать россиян при регистрации отношений заключать брачные контракты, где будет прописан пункт о возврате девичьей фамилии после развода.