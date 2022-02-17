Сенаторы предложили отнести чайлдфри и радикальный феминизм к противоправному контенту
В этот список могут попасть чайлдфри, «радикальный феминизм», «романтизация убийств и преступников», а также информация о преждевременном прерывании беременности
Члены Совета Федерации предложили расширить перечень противоправного контента, который можно будет блокировать без решения суда.
В этот список могут попасть чайлдфри, «радикальный феминизм», «романтизация убийств и преступников», а также информация о преждевременном прерывании беременности.
Сенатор Маргарита Павлова заявила, что соответствующий законопроект уже разрабатывается парламентариями совместно с Роскомнадзором.
Сама Павлова аргументировала расширение перечня противоправного контента необходимостью защищать интересы детей и национальной безопасностью.
Сенатор отметила, что в интернете сейчас «романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы, а под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности». В свою очередь радикальные феминистки и чайлдфри обесценивают роль женщины и очерняют традиционные семейные ценности, сообщает РИА Новости.