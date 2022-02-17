Горный Алтай признали самым чистым регионом страны, а Красноярский край - самым грязным
Республика Горный Алтай стала самым чистым регионом России, регионом с самым загрязненным воздухом признали Красноярский край (из-за Норильска)
Республика Горный Алтай стала самым чистым регионом России, регионом с самым загрязненным воздухом признали Красноярский край (из-за Норильска).
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что общий объем выбросов в атмосферу в Красноярском крае составляет 1,8 млн тонн в год, что равнозначно 30 тысячам вагонов. На регион приходится 11% от общих вредных выбросов в атмосферу по России.
В природоохранном ведомстве сообщили, что в Горном Алтае единственным объектом накопленного вреда является Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, то Алтай станет «абсолютно чистым регионом».
На втором месте по уровню загрязнения воздуха стал Череповец Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн. Это 1,7% всех выбросов по России. На третьем месте располагается Новокузнецк в Кемеровской области — показателем 278 тысяч тонн (1,6% всех выбросов по стране).
Также загрязненными территориями считаются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края.