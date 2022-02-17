СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения на территории Донбасса пяти массовых захоронений местных жителей, которые погибли в результате военных действий в 2014 году
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения на территории Донбасса пяти массовых захоронений местных жителей, которые погибли в результате военных действий в 2014 году.
В СКР заявили, что все эти люди погибли в ходе «неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований».
Российские власти обвинили украинскую армию в в применении запрещенных методов ведения войны и постоянных обстрелах населенных пунктов Донбасса, что привело к гибели тысяч мирных жителей, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Массовые захоронения граждан были обнаружены в районе города Снежное, поселка Славяносербск, рядом с жилым массивом Сокологоровка города Первомайска, поселком Видное-1 рядом с Луганском и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района. Там находились останки по меньшей мере 295 человек.
СКР возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением, а также применения запрещенных средств и методов ведения войны.