Медсестра, обвиняемая в гибели пациентов после рентгена желудка, пыталась покончить с собой
В Санкт-Петербурге пыталась покончить с собой старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1 Марина Ефремова, которая проходит по делу о гибели семи пациентов после рентгена желудка
В Санкт-Петербурге пыталась покончить с собой старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1 Марина Ефремова, которая проходит по делу о гибели семи пациентов после рентгена желудка.
По данным «Новой газеты», подследственная медсестра пыталась совершить самоубийство на трассе в Ленинградской области. Сейчас женщина находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы.
Муж медсестры рассказал журналистам, что Марина сообщила ему, что пошла в магазин, но оставила предсмертную записку. «Но в ней не указано на сто процентов, кто и в чем виноват. Она просто попрощалась, и все», ― отметил мужчина.
Уголовное дело по факту гибели пациентов Санкт-Петербургского консультативно-диагностического центра № 1 после рентгена желудка было возбуждено в январе. По версии следствия, все пациенты скончались из-за того, что в медцентре на протяжении длительного времени использовали промышленный химический препарат, которые не был включен в государственный реестр лекарственных средств.
Фигурантами дела являются главный врач медицинского учреждения, заведующий отделом лучевой диагностики и медсестра.