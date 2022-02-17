Госдума предложила радикально снизить ставку по микрозаймам и потребительским кредитам
Депутаты Госдумы предложили радикально снизить ставку по потребительским кредитам и микрозаймам. Парламентарии обсуждают сокращение максимального значения в два раза, с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%
Депутаты Госдумы предложили радикально снизить ставку по потребительским кредитам и микрозаймам. Парламентарии сейчас обсуждают сокращение максимального значения в два раза, с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%.
РБК со ссылкой на источник в Госдуме сообщает, что с данной инициативой выступили «лоббисты интересов банков», но кто они, источник не уточнил.
Законопроект о внесении поправок, ужесточающих условия выдачи кредитов и займов, был внесен в Госдуму еще осенью прошлого года. Этот документ напрямую затрагивает микрофинансовые организации (МФО), которые специализируются на выдаче микрозаймов под огромные проценты.
Согласно статистике, с октября по декабрь 2021 года россияне взяли 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей. Этот показатель является рекордным с 2019 года.