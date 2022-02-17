17 февраля 2022, 07:25
В России переболевшим коронавирусом предоставят бесплатные консультации у психиатра
В России консультации психиатра могут включить в список бесплатных услуг при диспансеризации для переболевших COVID-19. Данная инициатива в ближайшее время должна быть рассмотрена членами Совета Федерации и Минздравом РФ.
Фото: yellmed.ru
В России консультации психиатра могут включить в список бесплатных услуг при диспансеризации для переболевших COVID-19. Данная инициатива в ближайшее время должна быть рассмотрена членами Совета Федерации и Минздравом РФ.
Сенатор Инна Святенко сообщила ТАСС, что консультации психиатров нужны переболевшим коронавирусом гражданам с целью предотвращения депрессии и потери памяти.
«Мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра», — сообщила сенатор.