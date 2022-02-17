Генпрокуратура взыскала с дилера «Рольф» и Сергея Петрова 19,4 млрд рублей
Химкинский горсуд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова 19,4 млрд рублей в доход государства
Химкинский горсуд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова 19,4 млрд рублей в доход государства.
Адвокат Сергея Петрова Анатолий Куприянов заявил «Интерфаксу», что решение суда «потрясло ответчиков».
В ходе судебных слушаний выяснилось, что никаких законных оснований для взыскания с «Рольфа» и Сергея Петрова 19,4 млрд рублей нет. Юрист отметил, что суд и прокуратура фактически ввели новый вид наказания - гражданско-правовую конфискацию, которая не предусмотрена российским законодательством.
Напомним, что Сергей Петров уехал из России в 2019 году, когда следственные органы возбудили против него уголовное дело по факту якобы незаконного вывода за границу 4 млрд рублей.
В 2021 году Генпрокуратура подала иск о взыскании с «Рольфа» и Сергея Петрова 12,85 млрд рублей, а позже увеличила сумму до 19,4 млрд рублей. В прокуратуре считают, что г-н Петров управлял автодилером, когда был депутатом Госдумы, и не декларировал свои реальные доходы.
Сергей Петров связывает уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата «Рольфа». Перед возбуждением дела он получил предложение продать бизнес на невыгодных для него условиях.