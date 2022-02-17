Во Владимирской области 99-летнего ветерана поставили в очередь за жилье только после решения суда
В иске ветерана говорится, что она участвовала в ВОВ, имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит, а другого имущества у нее нет
99-летняя жительница Селиванского района Владимирской области, которая является ветераном Великой Отечественной войны, добилась от местных чиновников постановки ее на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий только после решения суда.
В иске ветерана говорится, что она участвовала в ВОВ, имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит, а другого имущества у нее нет. В доме, в котором проживает пожилая женщина, отсутствует канализация, ванна и туалет, сообщает издание Provladimir.ru.
Комиссия Новлянского сельского поселения отказалась признать ветерана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако после обращения женщины в суд чиновники заявили, что не возражают в постановке ее на учет, но оставляют этот вопрос на усмотрение судьи.
В итоге суд обязал поставить 99-летнюю женщину на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. При этом в очереди на жилье ветеран может простоять несколько лет.