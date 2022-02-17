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Экономика
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17 февраля 2022, 02:38

ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за отсутствия договоров на поставку топлива

В прошлом году антимонопольщики установили доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт–Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях

ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за отсутствия договоров на поставку топлива
Фото: luchshie-akcii.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении компании «Сургутнефтегаз». В ведомстве сообщили, что еще в конце прошлого года требовали от компании устранить ранее выявленные нарушения, однако этого сделано не было.

В прошлом году антимонопольщики установили доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт–Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Также нефтяная компания уклонялась от заключения  договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки бензина.

По мнению ФАС, действия «Сургутнефтегаза» могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов в целом и топлива в частности.

В ведомстве заявили, что для российских нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов «должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками».

После вынесения предупреждения от ФАС «Сургутнефтегаз» должен был доложить в ведомство о заключении долгосрочных внебиржевых договоров на поставку бензина с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.  Однако компания предписание службы не выполнила.

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