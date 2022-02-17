ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за отсутствия договоров на поставку топлива
В прошлом году антимонопольщики установили доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт–Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении компании «Сургутнефтегаз». В ведомстве сообщили, что еще в конце прошлого года требовали от компании устранить ранее выявленные нарушения, однако этого сделано не было.
В прошлом году антимонопольщики установили доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт–Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Также нефтяная компания уклонялась от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки бензина.
По мнению ФАС, действия «Сургутнефтегаза» могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов в целом и топлива в частности.
В ведомстве заявили, что для российских нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов «должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками».
После вынесения предупреждения от ФАС «Сургутнефтегаз» должен был доложить в ведомство о заключении долгосрочных внебиржевых договоров на поставку бензина с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Однако компания предписание службы не выполнила.