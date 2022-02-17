Уральский миллиардер призвал российские власти отменить государственные льготы
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков призвал российские власти отменить государственные льготы и вместо этого повысить зарплату россиянам
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков призвал российские власти отменить государственные льготы и вместо этого повысить зарплату россиянам.
В видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале, Игорь Рыбаков заявляет, что «деньги в льготах» должны перекочевать к людям «под другим соусом». Бизнесмен отметил, что во всем мире это происходит путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда. Льготы, по его мнению, можно оставить только для больных людей и инвалидов.
Кроме того, отмена льгот позволит «искоренить иждивенческую ориентацию людей», сообщает Лента.ру.
По мнению г-на Рыбакова, минимальная зарплата россиян должна составлять 100 тысяч рублей в месяц. Да, это приведет к росту цен на товары, но у людей будут на это деньги.