17 февраля 2022, 01:01
В Нижнем Тагиле полиция провела для детсадовцев экскурсию с посещением автозака
Организаторами экскурсии выступили отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции, местное отделение «Боевого братства» и фонд «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов»
Фото: zugunder.com
Полиция Нижнего Тагила организовала для воспитанников детского сада №135 экскурсию с посещением автомобиля для перевозки задержанных.
Организаторами экскурсии выступили отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции, местное отделение «Боевого братства» и фонд «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов», сообщает издание «Подъем».
В ходе мероприятия детсадовцам дали возможность примерить щиты, каски, бронежилеты, а также подержать в руках пистолеты.
В экскурсии также приняли участие учащиеся 3-го класса школы № 3 на Руднике имени III Интернационала. Последние побывали внутри автозака.
В детском саду заявили, что дети «остались в восторге» от знакомства со средствами устрашения и подавления протестующих.