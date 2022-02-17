Марат Хаснуллин объяснил подорожание стройматериалов сговорами и картелями
Правительственный чиновник заявил, что не во всех регионах России рост цен был обоснован, а зачастую к подорожанию стройматериалов приводили картельные сговоры и монополии
Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве вопросы строительства, назвал резкий рост цен на строительные материалы «угрозой №1».
Правительственный чиновник заявил, что не во всех регионах России рост цен был обоснован, а зачастую к подорожанию стройматериалов приводили картельные сговоры и монополии, сообщает Znak.com.
«Я не могу найти объяснения, почему песок должен подорожать на 100%. Он в земле. С чего ему дорожать?», - возмутился Марат Хуснуллин. Чиновник добавил, что также резко подорожали щебень, битум, металл (из-за этого выросли цены на лифты) и трудовые ресурсы (на 30%).
По словам вице-премьера, всё это закладывается в стоимость жилья, а если ситуация с ценами на строительные материалы не разрешится, что «все планы правительства [в области строительства] могут рухнуть».
Марат Хуснуллин для стабилизации цен на строительные материалы предложил не только подключать ФАС России (для борьбы с картельными сговорами), но и снять ограничения на ввоз строительных материалов из-за границы.
Известный самарский блогер Тахир Байбеков на возмущения Марата Хуснуллина отметил, что как куратор сферы строительства чиновник прекрасно понимает причины роста цен, но «как лоббист крупных стройкомпаний не против поучаствовать в переделе рынка».
Блогер пояснил, что обычно при помощи административного ресурса начинается искусственное сдерживание цен, после чего малый и средний бизнес вынужден работать в убыток. В итоге небольшие компании уходят с рынка, а их место занимают крупные предприятия, которые к тому же часто получают финподдержку от государства.
«Поэтому Хуснулин, вполне возможно, просто валяет дурака», - добавил Тахир Байбеков.