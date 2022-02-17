ФСИН потратит 252 млн рублей на защиту своих компьютеров от взлома
Федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» разместил тендер на поставку 11 тысяч устройств для защиты информации на своих компьютерах от «несанкционированного доступа»
Федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» разместил тендер на поставку 11 тысяч устройств для защиты информации на своих компьютерах от «несанкционированного доступа».
Телеграм-канал «ЧТД» сообщает, что покупка средств защиты информации на компьютерах ФСИН обойдутся бюджету в 252 млн рублей.
Речь идет об устройствах, которые вставляются внутрь компьютера и отслеживают, кто и как пользуется хранящимися там данными.
Примечательно, что данная закупка была размещена ФСИН после того, как бывший заключенный и программист Сергей Соловьев передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный видеоархив ФСБ и ФСИН с пытками заключенных в колониях, СИЗО и тюремных больницах. Часть шокирующих видеозаписей уже была обнародована.