16 февраля 2022, 18:50
Силовики задержали политолога Валерия Соловья и его сына из-за комментариев в Telegram
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего профессора МГИМО и политолога Валерия Соловья. Вместе с ним силовики задержали и его сына
Фото: dp.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего профессора МГИМО и политолога Валерия Соловья. Вместе с ним силовики задержали и его сына.
По месту жительства политолога прошли обыски. Правоохранители изъяли всю технику, сообщает портал Znak.com.
С чем связаны претензии силовиков к Валерию Соловью и его сыну, пока не сообщается.
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Обыски у Валерия Соловья проходили в рамках уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По версии следствия, политолог якобы писал комментарии в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках государственных органов власти.