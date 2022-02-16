Дирижер и доверенное лицо президента Валерий Гергиев не указал в декларации квартиру в Нью-Йорке
Известный дирижер и доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах Валерий Гергиев в течение нескольких лет не указывал в своей декларации о доходах и имуществе недвижимость в США
Известный дирижер и доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах Валерий Гергиев в течение нескольких лет не указывал в своей декларации о доходах и имуществе недвижимость в США. Это является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства.
Издание «Агентство» и проект «Русскоязычная Америка за демократию в России» сообщают, что Валерий Гергиев как глава Мариинского театра был обязан декларировать свои доходы и имущество. Однако в декларациях известного дирижера не упоминалась квартира в Нью-Йорке площадью 164 кв.м и стоимостью 2,4 млн долларов, которую он купил в 2004 году.
Апартаменты Валерия Гергиева находятся в 60-этажном комплексе Three Lincoln Center, в одном из самых роскошных кондоминиумов Манхэттена. В доме есть швейцар, фитнес-центр, бассейн и конференц-центр.
Информация о собственнике квартиры указана в общедоступной базе владельцев недвижимости департамента финансов Нью-Йорка.