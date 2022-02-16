Оружейная компания Remington выплатит $73 млн семьям погибших в результате стрельбы в школе
Компания по производству оружия Remington Arms выплатит 73 млн долларов семьям погибших в результате стрельбы с начальной школе «Сэнди-Хук» в городе Ньютаун. Трагедия произошла еще в 2012 году
Компания по производству оружия Remington Arms выплатит 73 млн долларов семьям погибших в результате стрельбы с начальной школе «Сэнди-Хук» в городе Ньютаун. Трагедия произошла еще в 2012 году.
Деньги от оружейников получат семьи девяти погибших, а также человек, который во время нападения на школу получил ранение.
В 2014 году эти люди подали в суд на Remington. В иске указывалось, что Адам Лэнза, устроивший стрельбу в школе, использовал винтовку типа AR15 производства Bushmaster, которой владела компания.
Истцы также судились с Remington из-за рекламы оружия, которая «поощряла агрессивное поведение», сообщает АР.
В Remington требовали отклонить иск, поскольку федеральный закон 2005 года защищает производителей от ответственности за незаконное использование их оружия. Однако позже компания согласилась пойти на мировую с истцами.