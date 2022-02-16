16 февраля 2022, 16:29
Жители кубанского поселка Российский подали в суд на чиновников из-за плохих дорог
В судебном иске граждане указывают, что дороги в поселке с патриотическим названием не соответствуют ГОСТу, а транспортным средствам приходится объезжать ямы по обочинам и тротуарам
Фото: krasnodar.bezformata.com
Жители поселка Российский Краснодарского края подали в суд на местную администрацию из-за плохих дорог.
В судебном иске граждане указывают, что дороги в поселке с патриотическим названием не соответствуют ГОСТу, а транспортным средствам приходится объезжать ямы по обочинам и тротуарам. Но самое ужасное, что машины «скорой помощи» и пожарные на спецтехнике не могут подъехать к домам.
Жители Российского приложили список из 15 транспортных артерий, которым требуется срочный ремонт.
Ответчиками по иску выступают администрация Краснодара, городской департамент транспорта и дорожного хозяйства и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта.