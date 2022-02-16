Американские медики вылечили женщину с ВИЧ после трансплантации стволовых клеток
В США медики вылечили ВИЧ-положительную женщину после трансплантации стволовых клеток. Доклад с подробностями лечения был представлен специалистами на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере
В США медики вылечили ВИЧ-положительную женщину после трансплантации стволовых клеток. Доклад с подробностями лечения был представлен специалистами на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере.
Агентство Reuters сообщает, что у пациентки «средних лет и смешанной расы» был не только ВИЧ, но и лейкоз. В 2017 году ей пересадили стволовые клетки, взятые из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Через три года после операции пациентка перестала принимать антиретровирусную терапию, а затем вирус в ее организме перестал обнаруживаться.
Медики отметили, что в данном случае у женщины не возникли побочные эффекты, когда донорские клетки атакуют реципиента после пересадки.
Отметим, что это первый случай в мире, когда медики полностью вылечили ВИЧ-положительную женщину. До этого излечивались только мужчины.