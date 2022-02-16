Ростовский журнал о поэзии хотят оштрафовать за цитату из письма Ивана Тургенева с матерным словом
Донское управление Роскомнадзора составило протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia. Поводом для привлечения редакции к ответственности стала цитата письма Ивана Тургенева Александру Герцену, в котором есть матерное слово
Донское управление Роскомнадзора составило протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia. Поводом для привлечения редакции к ответственности стала цитата письма Ивана Тургенева Александру Герцену, в котором есть матерное слово.
Главный редактор Prosodia Владимир Козлов сообщил в Facebook, что теперь изданию грозят «непосильные штрафы».
В цитате из письма Тургенева было слово «в******к», которое в XIX веке употреблялось в значении «ублюдок». При этом слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором.
Владимир Козлов также подчеркнул, что журнал печатается для совершеннолетней аудитории, а соответствующая маркировка есть на сайте.
Главред также отметил, что редакция журнала предоставила Роскомнадзору объяснения в трех формах: по телефону, лично и официальным письмом. Однако в протоколе указывается, что никаких объяснений по поводу ситуации от редакции якобы не было.