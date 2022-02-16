16 февраля 2022, 14:48
Депутат Олег Нилов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление спортсменов
Депутат Госдумы Олег Нилов (фракция «Справедливая Россия - За правду») предложил подготовить и принять законопроект о защите чести и достоинства российских спортсменов
Фото: 123ru.net
Депутат Госдумы Олег Нилов (фракция «Справедливая Россия - За правду») предложил подготовить и принять законопроект о защите чести и достоинства российских спортсменов.
Наказанием за оскорбление атлетов должны стать «миллионные штрафы в долларах» или «тюрьма на много-много лет», заявил депутат.
Поводом для данной законодательной инициативы стал конфликт Олега Нилова с главным редактором издания «Медиазона» (издание признано иностранным агентом) Сергеем Смирновым.
Ранее депутат потребовал возбудить против Сергея Смирнова уголовное дело из-за поста в Twitter, который был посвящен допинг-скандалу с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой. Нилов назвал журналиста «провокатором и подонком».