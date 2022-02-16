В Симферополе единоросс насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
В Симферополе депутат от «Единой России» на своем автомобиле BMW сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась, а политик скрылся с места ДТП
В Симферополе депутат от «Единой России» на своем автомобиле BMW сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась, а политик скрылся с места ДТП.
Пожилую женщину нашли без сознания на улице Ленина вечером 14 февраля. Она находилась в критическим состоянии, а позже скончалась в больнице.
Полицейские по записям с дорожных камер вычислили автомобиль, сбивший пенсионерку. Это оказался BMW, принадлежащий члену «Единой России» Игорю Буданову, сообщает Baza.
По данным издания, после смертельного ДТП чиновник предусмотрительно помыл автомобиль, чтобы скрыть следы. Тем не менее, единоросс все равно был задержан. На допросе он во всем сознался, но соврал насчет места работы и дня рождения.
Baza также сообщает, что в 2013 году Игорь Буданов в Симферополе сбил ребенка, а свою вину признал только через сутки.