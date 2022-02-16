16 февраля 2022, 13:44
Глава Белого дома Джо Байден призвал россиян не бояться Америки и НАТО
Президент США Джо Байден обратился к российским гражданам и заявил, что им не нужно бояться Америки, НАТО или Украины. Кроме того, у россиян и украинцев общая история, поэтому они не должны развязывать «кровавую» войну
Фото: replyua.net
Президент США Джо Байден обратился к российским гражданам и заявил, что им не нужно бояться Америки, НАТО или Украины. Кроме того, у россиян и украинцев общая история, поэтому они не должны развязывать «кровавую» войну.
«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — заявил Джо Байден в прямой трансляции из Белого дома.
Одновременно с этим г-н Байден заявил, что возможность вторжения России в Украину еще остается, а вблизи границ страны сосредоточено более 150 тысяч российских военных.