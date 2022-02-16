16 февраля 2022, 13:30
Российские лыжники завоевали бронзовые медали в командном спринте на Играх в Пекине
Сначала бронзу выиграли Наталья Непряева и Юлия Ступак. В командном спринте они уступили лыжницам из Германии и Швеции. Следом третье место в мужском командном спринте заняли Александр Большунов и Александр Терентьев
Фото: globallookpress.com
Российские лыжники завоевали бронзовые медали в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Сначала бронзу выиграли Наталья Непряева и Юлия Ступак. В командном спринте они уступили лыжницам из Германии и Швеции.
Следом третье место в мужском командном спринте заняли Александр Большунов и Александр Терентьев. Первыми стали норвежские и финские лыжники.
Напомним, что ранее российские биатлонистки завоевали серебряные медали в олимпийской эстафете.