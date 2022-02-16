Миллиардные пожертвования детскому центру «Сириус» хранятся на счетах в «банке друзей Путина»
Издание «Агентство» опубликовало расследование о финансировании образовательного центра для одаренных детей «Сириус», который был создан по инициативе президента Владимира Путина и который курирует Елена Шмелева
Издание «Агентство» опубликовало расследование о финансировании образовательного центра для одаренных детей «Сириус», который был создан по инициативе президента Владимира Путина и который курирует Елена Шмелева — фаворитка президента, которой он доверяет многие ответственные задания.
Сейчас центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех» (его соучредителем является друг президента и виолончелист Сергей Ролдугин), существует в основном на государственные средства, хотя Владимир Путин говорил, что проект станет негосударственным. При этом две трети средств фонда «Талант и успех» идут на новое строительство и поддержание оставшихся от скандальной сочинской олимпиады объектов, и только одна треть расходуется на «Сириус».
«Агентство» подсчитало, что фонд «Талант и успех» получил в виде прямого государственного финансирования как минимум 27,2 млрд рублей. Еще 23,6 млрд фонд получил от государственных компаний. Частный бизнес направил «Таланту и успеху» 17,5 млрд рублей.
Все деньги, которые государство и компании жертвуют фонду «Талант и успех», поступают на счет в банке «Россия», который также называют «банком друзей Путина». За все время работы образовательного проекта на счета в «России» поступило 92 млрд рублей. Однако большая часть этих денег уходит не на образование детей, а конвертируется в лежащий в «России» депозит.
Сейчас представители частного бизнеса ежегодно жертвуют «Сириусу» по миллиону долларов, но если предпринимателям нужна поддержка от государства, то такса возрастает.
В список спонсоров фонда среди прочих входят банк ВТБ, акционер «Фосагро» Игорь Антошин, член совета федерации Сулейман Керимов, владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, Внешэкономбанк, Сбербанк и другие.
Примечательно, что большая часть взносов от структур Сулеймана Керимова пришлась на тот период, когда олигарх и сенатор был задержан во Франции. Российские власти в итоге добились освобождения бизнесмена.
Дмитрий Мазепин увеличил пожертвования фонду в 2020 году, когда он стал основным акционером «Уралкалия» и после многолетнего конфликта взял под контроль «Тольяттиазот».
Отметим также, что главой «Сириуса» является Елена Шмелева. Она же в 2018 году была одним из руководителей предвыборного штаба президента Владимира Путина.
Елену Шмелеву называют любимицей главы государства. После выборов она вошла в президиум совета по науке и образованию при президенте, а в марте 2020 года она возглавила совет фонда общественных интересов «Яндекса», созданный для держания «золотой акции» и имеющий возможность блокировать консолидацию более 10% акций компании в одних руках. В прошлом году г-жа Шмелева вошла в совет директоров государственной компании «Ростелеком».
Елена Шмелева и ее сын ранее стали героями расследования The Insider (издание признано иностранным агентом). В нем рассказывалось о квартире стоимостью 100 млн рублей, которую сын Шмелевой получил от Управделами президента, а затем передарил ее матери.