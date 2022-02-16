16 февраля 2022, 12:22
Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете на Играх в Пекине
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Призерами Игр-2022 стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Призерами Игр-2022 стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Первыми стали биатлонистки из Швеции, а бронзу завоевали немецкие спортсменки.
Напомним, что днем ранее мужская сборная по биатлону выиграла бронзу в олимпийской эстафете.