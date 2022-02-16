16 февраля 2022, 11:58
Структура «Росатома» заказала 15 бюстов «главного героя» сталинских репрессий Лаврентия Берии
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (структура госкорпорации «Росатом») разместил на портале госзакупок тендер на поставку 15 чугунных бюстов Лаврентия Берии
Фото: habartorg.ru
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (структура госкорпорации «Росатом») разместил на портале госзакупок тендер на поставку 15 чугунных бюстов Лаврентия Берии. Последний был не только куратором создания ядерного оружия, но и «главным героем» сталинских репрессий.
Телеграм-канал ЧТД сообщает, что бюсты Лаврентия Павловича Берии предприятие планирует дарить в качестве сувениров.
Также ФГУП закупает сладкие подарочные наборы, кружки и настольные лампы. Стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей.
Отметим, что в прошлом году сам «Росатом» заказал установку фигуры Лаврентия Берии в отреставрированном павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ в Москве.