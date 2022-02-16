Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение
Следственный комитет по Тюменской области заочно предъявил новое обвинение бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Бизнесмена обвиняют в покушении на крупное мошенничество
Следственный комитет по Тюменской области заочно предъявил новое обвинение бывшему гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко. Бизнесмена обвиняют в покушении на крупное мошенничество из-за попытки присвоить себе «золотой парашют» при увольнении.
Согласно материалам следствия, в ноябре 2018 года перед увольнением Геннадий Лисовиченко выписал себе премию в размере 10 млн долларов, подделав протокол заседания совета директоров, сообщает «КоммерсантЪ».
В мае 2019 года Антипинский НПЗ был признан банкротом, а новое руководство отказало Лисовиченко в «золотом парашюте» на 10 млн рублей. Бывший гендиректор обратился в суд, но тот в удовлетворении его требований отказал.
Напомним, что Геннадий Лисовиченко находится в международном розыске с ноября 2019 года. В январе текущего года он был задержан в Италии, но обратился к властям этой страны за политическим убежищем.
В России против г-на Лисовиченко возбуждено уже три уголовных дела, связанных с его работой на Антипинском НПЗ.