16 февраля 2022, 11:34
Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал
Мужская сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира обыграла команду Дании и вышла в полуфинал. Игра завершилась со счетом 3:1
Мужская сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира обыграла команду Дании и вышла в полуфинал. Игра завершилась со счетом 3:1.
В составе российской сборной голы забили капитан команды Вадим Шипачев (он открыл счет на 14-й минуте первого периода), Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Единственная шайба у датчан на счету Франса Нильсена.
Соперник российской сборной в полуфинале пока неизвестен. Напомним, что подопечные Алексея Жамнова вышли в плей-офф досрочно.
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