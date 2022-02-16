16 февраля 2022, 10:51
Евгений Пригожин подал в суд на Bellingcat и Pikabu из-за материалов о его связи с ЧВК «Вагнера»
В своем иске «повар Путина» требует удалить ряд публикаций о себе, где он упоминается в контексте частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Отметим, что российские и западные СМИ связывают эту частную военную компанию с г-ном Пригожиным
Фото: sovsekretno.ru
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к фонду Stichting Bellingcat (признан иностранным агентом) и развлекательному сайту Pikabu.
В своем иске «повар Путина» требует удалить ряд публикаций о себе, где он упоминается в контексте частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Отметим, что российские и западные СМИ связывают эту частную военную компанию с г-ном Пригожиным.
«В оспариваемых материалах содержалась недостоверная информация о финансировании и владении истцом некой „Группы Вагнера“», — сообщили представители Евгения Пригожина.
Бизнесмен помимо удаления данной информации требует выплатить ему компенсацию в размере 200 тысяч рублей (с каждого ответчика), сообщает Znak.com.