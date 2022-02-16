В Москве в одной из квартир обнаружили братьев-близнецов в истощенном состоянии
В Москве в квартире дома на улице Плеханова минувшей ночью обнаружили двух братьев-близнецов в возрасте 8 месяцев в истощенном состоянии. Малыши госпитализированы в одну из столичных больниц
Фото: ТАСС
В Москве в квартире дома на улице Плеханова минувшей ночью обнаружили двух братьев-близнецов в возрасте 8 месяцев в истощенном состоянии.
Малыши госпитализированы в одну из столичных больниц. Их состояние оценивается как тяжелое.
Родители близнецов находились в квартиры, но были очень пьяны.
Перовская межрайонная прокуратура установила, что родители детей ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. Ведомство направило в Следственный комитет материалы для возбуждения дела по статье «Истязание», сообщает Znak.com